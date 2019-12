Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Deloitte France et Afrique francophone a réalisé un chiffre d’affaires de 945 millions d’euros sur l’exercice clôturé au 31 mai 2019 contre 884 millions un an plus tôt, soit une croissance de 6,7 %, a annoncé ce matin le groupe d’audit et de conseil. Ces chiffres ne prennent pas en compte In...