Quatrième plus forte hausse du SRD, Transgene gagnait près de 8% en fin de matinée à la Bourse de Paris, après la publication de données précliniques « particulièrement convaincantes ». Transgene et BioInvent viennent d’annoncer les résultats précliniques in vitro et in vivo pour BT-001, un virus...