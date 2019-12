Phitrust pointe les modalités du projet de fusion PSA-Fiat Chrysler

La société de gestion activiste Phitrust a écrit au président du conseil de surveillance de PSA, Louis Gallois, à propos du projet de fusion entre égaux du constructeur automobile avec son homologue italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA Group), «questionnant les aspects financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du projet et mettant en doute sa mise en oeuvre en l'état». Parmi ses revendications, la société de gestion demande que la parité de fusion ou les distributions annoncées soient « revues ». Cette parité a été «faite sur la base d'une fusion à 50/50», poursuit PhiTrust. Phitrust demande également que le siège social du futur ensemble soit situé en France et soumis au droit français.