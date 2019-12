L’avenir de Tullow Oil comme pétrolier indépendant est en suspens

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Tullow Oil n’est plus que l’ombre de lui-même. Le pétrolier indépendant britannique a annoncé hier les démissions de son directeur général et du directeur de l’exploration, une nouvelle révision à la baisse de ses perspectives de production et la suspension de son dividende. L’action, qui s’est...