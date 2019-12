Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'équipementier télécoms suédois Ericsson a accepté de verser plus d'un milliard de dollars (900 millions d'euros) au département de la Justice et à la Securities and Exchange Commission (SEC), pour clore des enquêtes anti-corruption ouvertes à son encontre aux Etats-Unis, a annoncé vendredi le...