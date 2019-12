Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Etabli pour tenir compte du nombre grandissant d’entreprises organisées en groupes de sociétés, le nouvel éclairage statistique tout juste publié par l’Insee pour l’année 2017 recense les performances de 2,3 millions d’entreprises des secteurs marchands non agricoles et non financiers, hors micro...