Le rachat d’Affine par STE ne convainc toujours pas

Un an après l’absorption d’Affine par la Société de la Tour Eiffel (STE), quel bilan tirer ? Pour l’heure une déception et des inquiétudes, même si en fin de semaine dernière STE s’est félicitée du «succès de la fusion sur les plans opérationnels et financiers»....