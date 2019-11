Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Mediaset et Vivendi n'ont pas trouvé d'accord pour régler leurs différends concernant le projet de fusion du groupe italien et de sa filiale espagnole au sein d'une holding basée aux Pays-Bas, baptisée Media for Europe (MFE), a annoncé le groupe audiovisuel italien, confirmant des informations...