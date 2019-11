Canal+, beIN Sports et TF1 remettent la main sur la Ligue des champions

Les groupes audiovisuels Canal+ (Vivendi), beIN Sports et TF1 ont confirmé vendredi qu'ils allaient succéder à RMC Sport (Altice) pour diffuser la Ligue des champions de football entre 2021 et 2024.

L'UEFA va attribuer les droits de la Ligue des champions à Canal+ et beIN Sports, qui vont se partager la compétition entre 2021 et 2024. Canal+ aura les deux affiches du mardi et du mercredi, tandis que beIN Sports aura le reste des rencontres. La finale sera diffusée en clair sur TF1.

L'appel d'offres pour les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs de football a été lancé le 14 octobre dernier par Team marketing AG, la société qui commercialise les compétitions de clubs de l'UEFA.

Les diffuseurs Canal+, beIN Sports et TF1 auraient accepté de verser à la confédération européenne de football une somme annuelle totale de 375 millions d'euros, selon L'Equipe. Canal+, beIN Sports et TF1 n'ont pas confirmé ce montant. Actuellement, RMC Sport paie 315 millions d'euros par an pour diffuser l'intégralité de la compétition.

Canal+, beIN Sports et TF1 triomphent de RMC Sport et du groupe sino-espagnol Mediapro, qui s'est offert la grande majorité de la Ligue 1, dès la saison prochaine, contre la promesse d'un chèque annuel de 780 millions d'euros, a indiqué L'Equipe.

Interrogé par le journal, Jaume Roures, dirigeant et fondateur de Mediapro, conteste les conditions d'attribution des droits de la Ligue des champions pour la période s'étalant de 2021 à 2024. «Il y a eu une magouille. Nous allons attaquer l'UEFA en justice, en Suisse, pour demander l'accès à la documentation de l'appel d'offres, du premier et du deuxième tour», a notamment déclaré le dirigeant. Contactée par Agefi-Dow Jones, l'UEFA n'a pas souhaité apporter de commentaires dans l'immédiat.