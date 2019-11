Rémy Cointreau reste très prudent sur ses perspectives à Hong Kong

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé jeudi s'attendre à une stabilisation de son résultat opérationnel courant (ROC) au cours de son exercice décalé 2019-2020, après avoir publié des résultats inférieurs aux attentes au premier semestre. Les six premiers mois de l'exercice ont été pénalisés par la crise politique à Hong Kong, qui devrait continuer de peser sur les comptes au second semestre. A 11h35, l'action Rémy Cointreau perdait 3,2% à 116,30 euros, dans un marché parisien en baisse de 0,3%.

Au cours des six mois à fin septembre, le bénéfice net s'est établi à 90,5 millions d'euros, soit une hausse de 3,5% à données publiées par rapport au premier semestre 2018-2019 et une croissance à change et périmètre constants de 0,8%, a indiqué Rémy Cointreau. Le ROC a atteint 138,3 millions d'euros, stable à données publiées et en baisse de 4,7% à taux de change et périmètre constants. La marge opérationnelle courante est ressortie à 26,4%, contre 26,2% un an plus tôt, représentant un repli organique de 0,3 point. Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 96 millions d'euros et sur un résultat opérationnel de 143 millions d'euros.

La situation commerciale à Hong Kong reste «très mauvaise», même si l'activité de l'aéroport - liée aux passagers en transit - compense en partie la chute du tourisme dans le territoire semi-autonome chinois, a déclaré ce matin la directrice générale du groupe de spiritueux, Valérie Chapoulaud-Floquet, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. Une partie des ventes de Hong Kong pourrait être transférée en Chine continentale mais, en l'absence de réseau de distribution propre, un tel mouvement est difficile à évaluer, a souligné Valérie Chapoulaud-Floquet. Hong Kong est en proie depuis plus de six mois à un mouvement de contestation d'une ampleur inédite depuis la rétrocession à la Chine en 1997.

En Chine continentale, les perspectives du groupe n'ont pas changé et Rémy Cointreau s'attend toujours à une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires dans la région pour l'ensemble de l'exercice décalé 2019-2020, a indiqué le directeur financier, Luca Marotta. La directrice générale a en outre mis en avant la «très bonne» activité enregistrée à l'occasion de la fête de la Lune en Chine en septembre dernier. Cette fête constitue un indicateur avancé des ventes du Nouvel an chinois, qui sera célébré le 25 janvier 2020. Ainsi, «il serait très surprenant que le Nouvel an ne soit pas bon», a estimé Valérie Chapoulaud-Floquet.

Concernant la zone Amériques, les dirigeants se sont montrés confiants pour le second semestre. L'activité aux Etats-Unis s'améliore nettement, au-delà des attentes, a souligné Valérie Chapoulaud-Floquet. Le premier semestre aux Etats-Unis a été pénalisé par une reconstitution des stocks plus lente que prévu chez les détaillants dans un contexte de hausses successives des prix et de concurrence accrue.