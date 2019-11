La CDC, Icade, Nexity et Eiffage bâtiront le village olympique 2024

La Caisse des dépôts et sa filiale Icade d'un côté, Nexity et Eiffage de l'autre, ont remporté vendredi les chantiers du village olympique de Paris 2024. Bouygues est en revanche le grand perdant. Le premier terrain, dit secteur D, a été attribué duo CDC-Icade. Le second (secteur E) est remporté par une alliance entre Nexity et Eiffage. Bouyguess est reparti bredouille. La construction doit commencer en 2021. L'investissement des constructeurs privés sur le chantier du village olympique s'élève à 1,3 milliard d'euros (hors taxe, valeur octobre 2016), selon la Solideo, l'établissement public chargé de superviser les chantiers des JO. S'y ajoutent près de 450 millions consacrés à l'aménagement de la zone (acquisitions des terrains par la Solideo, espaces et équipements publics) dont près de 300 millions viennent de l'Etat ou des collectivités, le reste correspondant à la vente des terrains aux promoteurs.