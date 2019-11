Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe Wendel a annoncé la fusion d’Allied Universal, une société de sécurité et de service en Amérique du nord et de SOS Security, un prestataire de services de sécurité spécialisés. La société SOS Security dispose de bureaux dans cinq pays et emploie 15 000 salariés qui fournissent des...