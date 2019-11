L’Etat fixe le prix d’entrée en Bourse de FDJ en haut de fourchette à 19,90 euros

Le prix d'introduction de la Bourse des actions de la Française des Jeux (FDJ) a été fixé à 19,90 euros, au plus haut de la fourchette indicative, a annoncé le ministre de l'Economie mercredi, veille du premier jour de cotation de la loterie nationale sur Euronext Paris. L'opération devrait permettre d'abonder le fonds pour l'innovation à hauteur de 1,8 milliard d'euros, a déclaré Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse à Bercy. Cette opération est un «succès considérable», a estimé le ministre.

Elle devrait rapporter plus de 2 milliards d'euros à l'Etat, les investisseurs et les particuliers ayant demandé au total pour 11 milliards d'euros d'actions. Dès début novembre, la part institutionnelle pour l’IPO était déjà souscrite. 40% des titres seront réservés aux particuliers. L'Etat contrôlait jusqu'à présent 72% du capital de la Française des Jeux, et compte conserver une participation minoritaire. En cédant ses parts, l'Etat doit abonder un fonds pour l'innovation doté de 10 milliards d'euros.

Il ne prévoit pas d'autres cessions d'actifs publics dans l'immédiat, a aussi précisé Bruno Le Maire.