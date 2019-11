Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics a annoncé ce mardi avoir accru et étendu un accord pluriannuel existant avec le groupe américain Cree et portant sur la production et la fourniture de plaquettes en carbure de silicium (SiC). A plus de 500 millions de dollars, cet...