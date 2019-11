Volkswagen grossit encore son enveloppe pour les nouvelles technologies

Volkswagen a accru de 16 milliards d'euros son programme d'investissement quinquennal pour répondre aux mutations technologiques à venir : dotée de 44 milliards d'euros pour la période 2019-23, l'enveloppe a été portée à 60 milliards d'euros pour la période 2020-24, a annoncé aujourd'hui le constructeur automobile allemand. Ce montant de 60 milliards d'euros représente plus de 40% des investissements de l'entreprise en foncier, équipements et frais de recherche et développement au cours de la période prévue, précise-t-il.

Sur ce montant, 33 milliards d'euros seraient destinés à la mobilité électrique, contre 30 milliards dans le plan précédent. La majorité de l'augmentation est consacrée à la technologie des motorisations hybrides, à la numérisation du véhicule et à d'autres technologies qui pourraient émerger. «L'hybridation, l'électrification et la numérisation de notre parc deviennent des domaines de plus en plus importants. Nous avons l'intention de tirer parti des économies d'échelle et de réaliser le maximum de synergies», déclare Herbert Diess, le président du directoire de Volkswagen, dans le communiqué du groupe.