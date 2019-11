Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

SoftBank Group a annoncé ce matin une chute de 49,8% sur un an de son bénéfice net semestriel à 421,55 milliards de yens (3,49 milliards d'euros), à cause de dépréciations d’actifs liées principalement à ses investissements dans les entreprises américaines WeWork et Uber. Entre avril et septembre...