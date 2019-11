Bruxelles a ouvert une enquête sur Casino et Intermarché

Bruxelles a officiellement ouvert une enquête formelle en matière de pratiques anticoncurrentielles afin de déterminer si Casino et Intermarché ont coordonné leurs comportements sur le marché, en violation des règles de concurrence de l'Union européenne (UE). La Commission européenne cible l'INCAA, la centrale d'achat commune créée en novembre 2014 par Casino et Intermarché. Bruxelles redoute que les deux acteurs «soient allés au-delà de l'objectif et de leur alliance» et se soient «livrés à un comportement anticoncurrentiel». Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de Casino a déclaré que «cet acte préliminaire ne préjuge en rien des conclusions qu'elle tirera».