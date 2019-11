Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Groupe Bolloré a mandaté CA CIB, Citi, HSBC et ING en vue d'émettre une nouvelle souche obligataire d'une maturité de 5 ans, indique Bloomberg. Des présentations investisseurs sont prévues cette semaine à Paris et à Londres et à Paris. La dernière émission obligataire du groupe familial date...