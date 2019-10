Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Pénalisée par la baisse des prix des hydrocarbures et par des marges plus faibles dans ses activités de raffinage et de chimie, Royal Dutch Shell a publié ce matin un bénéfice ajusté hors variation du coût de remplacement des stocks en recul de 15% à 4,77 milliards de dollars (4,27 milliards d...