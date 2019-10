Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Tiffany a annoncé lundi qu'il examinait l'offre « non sollicitée » et « non contraignante » de LVMH, précisant que les deux groupes « n'étaient pas en discussions ». Le joaillier américain a précisé que cette offre s'élevait à 120 dollars par action en numéraire....