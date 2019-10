Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Twitter a publié jeudi un chiffre d'affaires et des bénéfices plus faibles qu'attendu au troisième trimestre, à 37 millions de dollars, bien en-deçà des 161,5 millions attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires du réseau social a augmenté de 9% sur un an, à 824 millions de dollars (741...