L'action STMicroelectronics accélère de 4,3% jeudi, à 19,27 euros, après que le fabricant de semi-conducteurs a atteint ses objectifs financiers et dépassé le consensus des analystes au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires du fabricant de semi-conducteurs a augmenté de 1,2% sur un an et de...