Le constructeur automobile PSA a vu son chiffre d'affaires progresser au troisième trimestre, résistant à la baisse des volumes et aux effets de changes négatifs. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 15,58 milliards d'euros, soit une hausse de 1% en un an. Celui de la division automobile s'est...