Prosus lance une bataille boursière pour Just Eat

Just Eat, le spécialiste britannique de la livraison de repas, a rejeté ce matin l’offre d’achat en numéraire de 4,9 milliards de livres (5,7 milliards d'euros) faite par Prosus, la société qui regroupe les actifs internet internationaux du groupe sud-africain Naspers. Cette offre correspond à un prix de 710 pence par action. Prosus a indiqué que sa proposition faisait ressortir une prime de 20% par rapport au projet de fusion de Just Eat avec le groupe néerlandais de livraison de repas Takeaway.com et par rapport au cours de clôture de la cible lundi.

Le conseil d'administration de Just Eat a estimé que la proposition de Prosus «sous-évalue sensiblement Just Eat et ses actifs et perspectives attrayants à la fois en tant qu'entreprise indépendante et dans le cadre du projet de rapprochement par échange d'actions avec Takeaway.com». Just Eat a précisé avoir rejeté de précédentes offres indicatives de Prosus, à qui il a fourni des informations pour un audit préalable.

Takeaway a conclu en juillet un accord préliminaire en vue d'une fusion entièrement en actions avec Just Eat. Les deux groupes se sont entendus sur les termes de l'accord début août. Mais plusieurs actionnaires de Just Eat appelaient à un relèvement des conditions financières de la fusion.

En fin de matinée, l'action Just Eat bondissait de 24,3%, à 733 pence, à la Bourse de Londres. Takeaway.com s'adjugeait 4,1%, à 73,90 euros, à Amsterdam. L'action Prosus gagnait pour sa part 0,6%, à 66,51 euros.

Prosus est côté à la Bourse d'Amsterdam depuis le 11 septembre dernier.