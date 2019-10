Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe suisse a décidé d’intégrer l’activité Nestlé Waters dans les trois zones géographiques du Groupe à compter du 1er janvier 2020. Une unité d’affaires stratégique (UAS) dédiée sera créée et rattachée à Patrice Bula, membre de la direction générale et responsable des UAS, du marketing et...