Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les ventes d’automobiles poursuivent leur déclin en Chine, un autre signe des difficultés conjoncturelles du pays. Elles reculent sur un an de 5,2%, à 2,27 millions de véhicules en septembre, selon la China Association of Automobile Manufacturers. Elle prévoyait un rebond des ventes au second...