Pour faire face à Google et Facebook sur la publicité en ligne, Les deux sociétés israéliennes Taboola et Outbrain vont fusionner: Taboola rachète Outbrain pour 250 millions de dollars (227,4 millions d'euros) en liquidités et 30% des parts de la nouvelle entité, selon le quotidien israélien...