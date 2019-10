Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

C’est désormais officiel, WeWork ne sera pas introduit en Bourse cette année. The We Company (We Co), sa maison mère, a annoncé lundi le retrait du prospectus de l’IPO, sans annoncer de nouvelle échéance, une semaine après la mise à l’écart précipitée de son fondateur et ex-PDG Adam Neumann....