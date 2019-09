Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La SNCF a annoncé vendredi un projet d'alliance entre Eurostar et Thalys, ses deux opérateurs ferroviaires à grande vitesse qui assurent des liaisons vers la Grande-Bretagne et la Belgique. «La mise en commun de leurs ressources (...) permettrait d'atteindre une efficacité économique et...