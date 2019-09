Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'Etat, propriétaire du Stade de France, a confirmé vendredi qu'il n'entendait pas prolonger la concession d'exploitation du consortium formé par Vinci et Bouygues après 2025, et souhaite une meilleure implication des fédérations de football et de rugby. «La concession actuelle du Stade de France...