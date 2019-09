Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

ArcelorMittal étudie actuellement une cession de ses actifs de minerai de fer au Canada, au Brésil et au Libéria, rapporte Bloomberg de sources proches du dossier. La filiale canadienne est la plus importante et la plus rentable des trois et pourrait être valorisée environ 2 milliards de dollars ...