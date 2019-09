Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Boostheat, spécialiste des chaudières plus écologiques et plus économiques, s’apprête à se coter sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le groupe offre ses titres dans une fourchette de 14 à 17 euros jusqu’au 8 octobre. Le prix sera fixé le même jour pour un début des négociations le...