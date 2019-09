Verallia se valorise autour de 5 milliards d’euros

Verallia vient de dévoiler les modalités de son introduction en Bourse. Le fabricant d’emballages en verre a fixé sa fourchette d’introduction entre 26,50 et 29,50 euros par action. Soit une capitalisation de 3,1 à 3,5 milliards d’euros, conduisant à une valeur d’entreprise de 4,9 à 5,3 milliards d’euros. Le prix de l’offre sera fixé le 3 octobre et les négociations débuteront le lendemain.

Apollo et Bpifrance, qui détiennent ensemble, à travers la holding Horizon, respectivement 90% et 10% de Verallia, cèderont plus de 34 millions d’actions existantes, soit 911 millions d’euros en bas de fourchette. Hors les 3,3 millions d’actions supplémentaires qui pourraient être offertes dans le cadre de l’offre de surallocation. Horizon compte conserver environ 60% du capital à l'issue de cette entrée en Bourse.

Bpifrance Participations s’est engagé à souscrire à hauteur de 40 millions d’euros et BWSA, une société d’investissement brésilienne, à hauteur de 275 millions d’euros, soit 8,8% du capital post-opération

BNP Paribas, Citigroup et Deutsche Bank agissent en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés. Banco Santander, Barclays, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse et la Société Générale agissent en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés. Apollo Global Securities et Raiffeisen Centrobank agissent en qualité de co-chefs de file associés.