Airbnb compte s'introduire en Bourse en 2020

Airbnb a annoncé jeudi, dans un communiqué sur son site, son intention de procéder à son introduction en Bourse en 2020. Elle n'y précise pas pour quel mode opératoire elle optera, mais pourrait recourir à une cotation directe, comme l'ont fait Spotify et Slack. Mercredi, la plate-forme américaine de location touristique entre particuliers annonçait avoir réalisé plus d'un milliard de dollars (900 millions d'euros) de chiffre d'affaires au second trimestre 2019. Son chiffre d'affaires avait dépassé les 2,5 milliards de dollars sur l'année 2017, selon l'agence Reuters. Des investisseurs valorisaient l'entreprise à environ 31 milliards de dollars début 2019. Fondée en 2008, Airbnb revendique un réseau de six millions de logements répartis dans 100.000 villes et 191 pays.