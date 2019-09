Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Airbus a relevé ce matin sa prévision de demande d'avions neufs dans le monde pour les 20 prochaines années, estimant que 39.210 avions passagers et cargo neufs seraient nécessaires au plan mondial d'ici à 2038. L'avionneur avait estimé il y a an à 37.390 appareils le besoin d'avions passagers et...