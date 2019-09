Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les ventes de Dia ont reculé de 7% (-0,5% hors effets changes) au premier semestre à 3,4 milliards d’euros, tandis que son Ebitda récurrent a chuté de 84% à 33 millions. Le distributeur espagnol affiche une perte d’exploitation (Ebit) de 315 millions, contre un bénéfice de 15 millions un an plus...