Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

The We Company (We Co), la maison mère du spécialiste des bureaux partagés WeWork, a confirmé vendredi avoir choisi de se coter sur le Nasdaq. Pour faciliter l'opération et répondre aux crtiques sur sa gouvernance, le groupe américain a annoncé une série de changements de direction....