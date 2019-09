Elliott avance ses pions chez AT&T

Le fonds activiste Elliott Management veut imposer ses vues chez AT&T. Il a réclamé lundi à l'opérateur télécoms américain qu'il vende certains actifs non-stratégiques et réduise ses coûts.

Cette intervention du fonds activiste, dont l'investissement global dans AT&T représente environ 3,2 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros), a fait grimper le titre d'AT&T de 10% dans les échanges avant l'ouverture à Wall Street. Le titre prenait 3,10%, à 37,36 dollars, quelques heures après l'ouverture. Il avait clôturé à 36,25 dollars vendredi dernier.

Elliott juge AT&T «fortement sous-évalué», et estime qu'il doit créer de la valeur pour ses actionnaires. A ses yeux, l'opérateur pourrait atteindre une valeur de plus de 60 dollars par action d'ici fin 2021 s'il met en oeuvre ses préconisations. En outre, il a exprimé ses doutes sur le rachat de Time Warner l'an dernier pour quelque 85 milliards de dollars. «Malgré près de 600 jours écoulés entre la signature et la finalisation (et plus d'un an écoulé depuis cette dernière), AT&T n'a toujours pas exposé de raison stratégique claire expliquant pourquoi AT&T doit posséder Time Warner», écrit Elliott dans une lettre adressée au conseil d'administration de l'opérateur américain.

Parmi les actifs susceptibles d'être vendus, Elliott cite les systèmes de sécurité domestique, DirecTV, les chaînes sportives régionales, CME, Sky Mexico, l'activité de télévision payante en Amérique latine, ou encore les activités à Porto Rico. A ses yeux, l'opérateur devrait aussi charger un conseiller extérieur d'effectuer un audit de ses activités et de son organisation.

AT&T a publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes sur cinq des huit derniers trimestres, selon les données de Refinitiv.