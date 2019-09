Verallia lance sa cotation sur Euronext Paris

Le fabricant d'emballage en verre Verallia vient d’obtenir le visa de l’AMF sur son document de base en vue de sa cotation sur la Bourse parisienne dans les prochaines semaines, en fonction des conditions de marché. En 2011, le groupe, alors filiale de Saint-Gobain, avait renoncé au dernier moment à franchir le pas.

Aucune augmentation de capital n’est prévue, mais les deux actionnaires de Verallia, Apollo (90%) et Bpifrance (10%) cèderont une partie de leurs titres, tout en conservant une participation majoritaire, a précisé Michel Giannuzzi, PDG de Verallia lors d’une conférence de presse.

Le fabricant d’emballage en verre, qui avait annoncé en juillet dernier des résultats semestriels en forte hausse, compte ainsi « renforcer sa visibilité auprès de ses clients et partenaires et [se] procurer une plus grande flexibilité pour saisir les opportunités de croissance futures », ajoute Michel Giannuzzi.

Concomitamment à l’opération, Verallia compte refinancer sa dette, afin de réduire son coût autour de « 100 points de base » à environ 2%. Le groupe vise un ratio dette nette sur Ebitda d’environ 2,7 fois en fin d’année, contre 3,1 fois fin 2018 et vise un ratio de 2 à 3 fois sur 2020-2022.

Le groupe compte verser dès l’an prochain (au titre de 2019) un dividende de 100 millions d'euros. Un montant qui servira de plancher pour les années à venir avec un objectif de distribution supérieur à 40%.