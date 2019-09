Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

VCI, l'association des groupes de chimie allemands, a abaissé ses prévisions pour 2019, en raison d'un marché local et européen difficile et du manque de soutien en provenance des Etats-Unis et de l'Asie. Selon l'association, la production devrait baisser de 6% cette année. Le chiffre d'affaires...