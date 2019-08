Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le bijoutier grec Folli Follie a annoncé avoir mandaté Deloitte et Savigny Partners en vue d'une cession de sa marque britannique Links of London, achetée en 2006. Folli Follie est dans la tourmente depuis plusieurs mois. Un audit publié en juillet a mis à jour une surfacturation de plus d'un...