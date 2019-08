Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

RWE a révisé mercredi à la hausse ses objectifs annuels en visant un résultat net ajusté compris entre 500 et 800 millions d'euros (contre une fourchette précédente de 300 à 600 millions) et un excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté situé entre 1,4 et 1,7 milliard (et non plus entre 1,2 et...