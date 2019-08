Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les groupes de chimie Bayer et Lanxess ont annoncé mardi la vente de leurs participations dans l'allemand Currenta à des fonds gérés par Macquarie Infrastructure et Real Assets.​ Currenta gère des infrastructures et assure l'approvisionnement en énergie dans plusieurs zones industrielles dédiées...