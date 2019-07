Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Dans le cadre du renouvellement de la flotte court et moyen-courrier d’Air France, La compagnie française a signé une commande ferme de 60 A220-300, assortie de 30 options et 30 droits d'acquisition, qui remplaceront progressivement la flotte A318 et A319 d'Air France. Par ailleurs, les dix A380...