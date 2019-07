Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Vallourec a publié hier des résultats en nette amélioration au premier semestre 2019, marqués par un résultat brut d'exploitation de 169 millions d’euros (contre 18 millions un an plus tôt) et un chiffre d’affaires en hausse de 14% à 2,1 milliards. Sa consommation de trésorerie a fortement...