Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Servier a émis hier un placement privé inaugural de 405 millions de dollars (363 millions d'euros) sur le marché de la dette privée USPP, en 4 tranches de maturités : 7, 10, 12 et 15 ans, avec une sursouscription de plus de quatre fois et des maturités particulièrement longues à 12 et 15 ans....