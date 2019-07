Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Swatch Group prévoit une croissance robuste au second semestre et sur l'année 2019 en raison d'une «demande toujours forte sur les marchés les plus importants», à savoir la Chine continentale, le Japon et Etats-Unis, après un premier semestre pénalisé par les turbulences politiques à Hong Kong et...