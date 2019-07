Elliott s’invite dans le rapprochement entre Altran et Capgemini

Elliott Capital Advisors a ouvert une position longue sur Altran et indiqué qu'il n'envisageait pas, à l'heure actuelle, d'apporter les titres qu'il pourrait détenir à l'offre de rachat sur le groupe de conseil par Capgemini, selon une déclaration envoyée aujourd’hui à l'Autorité des marchés financiers (AMF). «L'offre annoncée n'a pas été déposée et les fonds Elliott ne détiennent aucune action de la société visée par cette annonce, mais ils ont un intérêt économique sur ces actions à travers des instruments financiers à dénouement monétaire», a déclaré le fonds activiste.

Selon cette déclaration, Elliott a ouvert une position longue le 8 juillet et l'a accrue au cours des jours suivants jusqu'à détenir au 10 juillet environ 5 millions d'options d'achats de type «equity swaps »sur Altran. Les fonds chapeautés par Elliott envisagent de poursuivre leurs achats d'instruments financiers et d'acquérir des actions Altran «en fonctions des opportunités et des conditions de marché». Il a précisé n'agir «de concert avec aucune autre personne».