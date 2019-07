Daimler affiche finalement une perte d’exploitation trimestrielle

Daimler a annoncé ce matin une perte d'exploitation provisoire de 1,6 milliard d'euros au deuxième trimestre, que le constructeur automobile explique par la prolongation d'un rappel de voitures et par les procédures en cours sur ses véhicules diesel. Il s'attendait jusqu'à présent à un résultat d’exploitation équivalent aux 2,6 milliards réalisés un an plus tôt. Il précise qu'il augmentera d'environ un milliard d'euros ses provisions pour son rappel de véhicules lié aux airbags de l'équipementier japonais Takata. Il va aussi souffrir à hauteur de 1,6 milliard d'euros d'une réévaluation des frais liés aux procédures administratives et judiciaires en cours sur des véhicules diesel de la marque Mercedes-Benz.

L'action Daimler perdait 0,8% à 46,3 euros en fin de matinée à la Bourse de Francfort suite à cette annonce. Le groupe allemand, qui doit publier ses résultats trimestriels détaillés le 24 juillet, avait abaissé en juin sa prévision de bénéfice annuel pour la troisième fois en 12 mois.