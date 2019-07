Astek affiche son ambition en acquérant Intitek

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Si l’acquisition d’Altran par Capgemini écrase logiquement l’actualité récente des secteurs de l’ingénierie et des services informatiques, des signaux plus discrets confirment la concentration en cours et le développement d’acteurs plus modestes ayant, eux aussi, misé sur la convergence de ces...